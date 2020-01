Pyongyang accuse Séoul de l’« effondrement des relations intercoréennes »

Photo : YONHAP News

Le vice-président du Comité central du Parti social-démocrate, une formation mineure nord-coréenne qui fait office de canal de communication avec la Corée du Sud, a fustigé les autorités sud-coréennes d’avoir conduit au bord de l’abîme les relations intercoréennes. Avant d’appeler, une nouvelle fois, l’arrêt des exercices militaires conjoints avec les Etats-Unis.Ri Kum-chol en a fait part, hier, au cours d’un entretien avec le site de propagande « Uriminzokkiri TV ».Le haut officiel nord-coréen a également déploré le fait que Séoul n’arrêtait pas, depuis la fin d’année dernière et en ce début d’année, d’évoquer d’éventuelles provocations militaires de la part du pays communiste. Et d’estimer qu’une telle attitude visait à rejeter la responsabilité de l’effondrement grave des relations Nord-Sud sur Pyongyang.Enfin, Ri a recommandé au gouvernement sud-coréen de commencer par mettre fin à ses exercices de « guerre d’invasion », et de ne plus psalmodier des provocations nord-coréennes afin de « guérir de sa paranoïa ».