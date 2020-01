Skeleton : Kim Eun-ji remporte la Coupe d’Amérique du Nord

Photo : YONHAP News

La skeletoneuse sud-coréenne Kim Eun-ji a remporté la première place de la saison 2019-2020 de la Coupe d’Amérique du Nord (North American Cup), organisée par la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF).L’athlète a notamment eu de bonnes notes lors des trois derniers matchs qui se tenaient en début de semaine à Lake Placid, dans l’État de New York, avec une troisième place lors de la 6e manche avec 55,6 secondes et une deuxième place avec 55,7 secondes lors de la 7e manche. Pour la dernière manche, elle s’est classée en troisième position, avec 1 minute 52,18 secondes, la somme du premier et du second parcours.Et ce n’est pas tout. Sa jeune compatriote, Lee Jung-hyuk, a obtenu la 7e place avec 259 points. Les deux sud-Coréennes rentreront demain chez elles pour se préparer à la Coupe intercontinentale de la IBSF, à laquelle elles participeront à partir du 31 janvier à Pyeongchang.