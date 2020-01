La Corée du Sud au 7e rang parmi les pays de l’OCDE en matière de capacités scientifique et technologique

Photo : YONHAP News

En 2019, la Corée du Sud s’est classé 7e en termes de capacités scientifique et technologique parmi les 36 pays membres de l’Organisation de coopération de développement économiques (OCDE).C’est ce qu’estime l’Institut sud-coréen de l’évaluation et de la planification de la science et des technologies (Kistep), qui a mené cette étude. Le pays du Matin clair maintient ainsi ce même classement pour la 3e année de suite.Le Kistep établit des notes dans cinq catégories : les ressources, les activités, les réseaux, l’environnement et les résultats liés à la science et aux technologies.La Corée du Sud prend ainsi la 2e place en ce qui concerne les activités, la 6e dans les ressources, la 11e dans les réseaux, et la 22e dans l’environnement et les résultats.Les Etats-Unis arrivent en tête de peloton, suivis par la Suisse, les Pays-Bas, le Japon, l’Allemagne et Israël.