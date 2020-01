Hong Nam-ki : « le conflit Washington-Téhéran a un impact limité sur l’économie sud-coréenne »

Photo : YONHAP News

Sur fond d’exacerbation des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran, le ministre des Finances Hong Nam-ki a expliqué que les répercussions sur l’économie du pays restait minimes.Le vice-Premier ministre en a fait part, ce matin, lorsqu’il s’est rendu à l’Assemblée nationale pour s’entretenir avec la direction du Minjoo, le parti au pouvoir. A cette occasion, il s’est montré rassurant, en estimant que les places boursières et les marchés financiers restaient stables. Selon lui, les impacts du conflit américano-iranien demeurent, pour l’heure, limités car seuls 3 % du pétrole brut importé passe par cette région du Proche-Orient, et l’influence sur les marchés financiers domestiques n’est qu’aux alentours de 3 %.Interrogé sur la sécurité des ressortissants sud-coréens au Moyen-Orient, Hong a répondu que le moment d’évoquer leur évacuation n’était pas encore venu. Avant d’ajouter que le gouvernement envisageait plutôt de leur demander d’éviter les activités extérieures et de renforcer leurs dispositifs de sécurité.Concernant l’envoi de troupes militaires dans le détroit d’Ormuz, le conseiller présidentiel à la coordination politique, Kim Sang-jo, qui accompagnait le ministre au Parlement, a expliqué qu’il s’agissait d’un sujet à traiter avec une grande prudence, se justifiant par le fait qu’il était à la fois important et sensible.Les deux hauts officiels ont effectué la même démarche auprès de la direction du Nouveau parti conservateur (NPC) et celle du Parti de la démocratie et de la paix. Des entretiens avec le Parti Liberté Corée (PLC), le Bareun-Avenir et le Parti de la justice sont prévus demain.