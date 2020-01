Kim Yeon-chul : le gouvernement se prépare concrètement à la réalisation de projets de coopération intercoréenne

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a fait savoir que le gouvernement était en train de se préparer concrètement à la réalisation de projets de coopération intercoréenne, en cherchant des moyens autorisés en dépit des sanctions internationales contre la Corée du Nord. Une annonce qui fait suite au discours du Nouvel an du président sud-coréen Moon Jae-in, dans lequel il a proposé la relance d’initiatives conjointes, comme la connexion de voies ferrées et de routes transfrontalières, la relance du complexe industriel mixte de Gaeseong et celle du tourisme aux monts Geumgang, tous deux en territoire nord-coréen.Kim Yeon-chul a tenu ces propos ce matin, à l’Assemblée nationale, en détaillant le fait que certains domaines n’étaient pas soumis aux sanctions. Il a également réaffirmé la position de Séoul selon laquelle « des approches simultanées et parallèles devaient être mises en œuvre », comme le prévoit l’accord de Singapour signé entre les dirigeants américain et nord-coréen, lors de leur premier sommet en juin 2018.De son côté, la Voix de l’Amérique (VOA) a rapporté, ce matin, qu’interrogé sur ce dossier, un responsable du département d’État américain avait répondu que les membres des Nations unies devaient d’abord appliquer les sanctions stipulées dans les résolutions du Conseil de sécurité.A cet égard, un officiel du ministère de la Réunification a tranché qu’il s’agissait d’une position de principe de l’administration Trump et que les sanctions ne pourraient être discutées que lorsque les projets prendront concrètement forme.