Chung Eui-yong participe à la réunion de sécurité de haut niveau entre Séoul, Washington et Tokyo

Photo : YONHAP News

En visite à Washington, le conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen, Chung Eui-yong, a assisté, hier heure locale, à la réunion trilatérale de sécurité de haut niveau avec ses homologues américain et japonais, Robert O’Brien et Shigeru Kitamura. Il aurait également eu un tête-à-tête avec le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche. Une première depuis que les tensions entre Séoul et Tokyo, autour des restrictions nippones sur ses exportations vers la Corée du Sud et le prolongement sous condition de l’accord de partage des informations militaires (GSOMIA) entre les deux pays, se sont provisoirement apaisées.La teneur précise de ces consultations n’a pas été dévoilée. Mais de l’avis des observateurs, différents sujets de sécurité ont été abordés comme la relance des négociations nucléaires Washington-Pyongyang, l’évolution des relations intercoréennes, ou encore les alliances sud-coréano-américaine et entre les USA et le Japon.En particulier, les moyens de faire revenir le régime de Kim Jong-un à la table des négociations auraient été abordés, alors que ce dernier fait pression sur l'administration Trump avec « une nouvelle arme stratégique » ou encore « une action réelle choquante ». Il est également possible que les participants aient échangé sur des efforts visant à faire progresser les relations intercoréennes, dont l’importance a été soulignée dans le discours du Nouvel An du président Moon Jae-in.Enfin, l’envoi des troupes sud-coréennes dans le détroit d’Ormuz a probablement dû être évoqué, sur fond d’escalade des tensions entre l’Iran et les Etats-Unis. Séoul reste cependant prudent sur cette question extrêmement sensible, qui risque de faire de la Corée du Sud l’une des cibles de Téhéran.