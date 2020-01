Le camp conservateur se rassemble dans l’optique des législatives d’avril

Photo : YONHAP News

Est-ce une tentative d’alliance ou de fusion à l’horizon des prochaines élections législatives ? Les partis politiques conservateurs et centristes ainsi que les associations civiles qui les soutiennent sont convenus, aujourd’hui, de créer un comité dit pour l’innovation et l’union, avec la participation de deux formations, le Parti Liberté Corée (PLC) et le Nouveau parti conservateur (NPC), et avec à sa tête, l’ex-secrétaire général de l’Assemblée nationale, Park Hyung-jun.Une entente qui intervient à un peu plus de trois mois du scrutin, qui aura lieu le 15 avril plus exactement.La résolution adoptée à cette occasion préconise de rassembler toutes les forces anti-Moon Jae-in, intégrant même les mouvements qui s’étaient opposés à la destitution de l’ancienne présidente Park Geun-hye, dans l’optique de lancer un nouveau grand parti.La question est de savoir si Ahn Cheol-soo, candidat centriste à la présidentielle de 2017, acceptera de les rejoindre ou non. Parti en Allemagne puis aux Etats-Unis après sa défaite, il a récemment annoncé qu’il reviendrait sur le devant de la scène politique, certainement avant les prochaines législatives.