Un groupe de 5 000 Chinois effectue une visite collective en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un gigantesque groupe de Chinois a débarqué en début de semaine à Incheon, une grande ville portuaire au nord-ouest du pays. C’est le nombre d’individus le plus important jamais enregistré depuis la montée des tensions entre la Corée du Sud et la Chine sur fond de dépoliement du bouclier anti-missile américain (THAAD) sur le sol sud-coréen en 2017En effet, pas moins de 5 000 employés et cadres de l’entreprise chinoise Yi Yong-tang, basée à Shenzen, étaient du voyage. Ce fabricant de produits alimentaires liés au bien-être et à la santé a organisé une réunion au Songdo Convensia, durant laquelle la nouvelle stratégie et les dernières innovations ont été présentés. A cette occasion, le maire d’Incheon, Park Nam-chun, a prononcé un discours de bienvenue et deux vedettes de k-pop, Hwang Chi-yeul et Lee Jung-hyun, se sont produits sur scène.Arrivés mardi dernier, les voyageurs ont loué un total de 1 120 chambres dans des hôtels de la ville. Ils comptent visiter des lieux touristiques de Séoul ainsi que la région métropolitaine. Leur séjour se termine dimanche.Les autorités chinoises ont commencé à adoucir leurs mesures de représailles contre le déploiement du THAAD depuis fin 2018. De ce fait, dès l’année dernière, les voyages collectifs menés par des entreprises, des écoles primaires et des collèges ont pu reprendre en Corée du Sud.Cependant, les croisières, les avions et la publicité en ligne portant sur le tourisme dans le sud de la péninsule sont toujours interdits. Les concerts de chanteurs ainsi que la projection de films sud-coréens sont également prohibés.Dans ce contexte, les professionnels du secteur espèrent que la visite du président Xi Jinping dans le pays du Matin clair, prévue dans le courant du premier semestre 2020, sera l’occasion de lever complètement ces sanctions.