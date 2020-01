Moon Jae-in : « la batterie est le riz de l’industrie du futur »

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est rendu aujourd’hui à Pohang, dans le sud-est de la péninsule, où se trouve l’une des 14 zones exemptées de réglementations du pays. Cette ville est plus particulièrement connue pour son aciérie du même nom.Objet de son déplacement : prendre part à une cérémonie organisée dans le cadre d’un accord entre le conglomérat sud-coréen GS Engineering & Construction et la municipalité. Un pacte qui prévoit un investissement de 100 milliards de wons, soit 86,2 millions d’euros, sur les trois années à venir pour établir un système de collecte et de recyclage des piles usagées, et créer ainsi un total de 300 emplois.Dans un discours prononcé à cette occasion, Moon Jae-in a affirmé que « si l’acier est le riz de l’industrie, la batterie est le riz de l’industrie du futur ». Et d’ajouter que la filière des batteries deviendrait un marché plus important que celle des puces mémoires d’ici 2025.Le déplacement du chef de l’Etat à Pohang, le troisième depuis son arrivée au pouvoir, a également pour but de réconforter les victimes des séismes qui ont frappé la ville depuis 2017.