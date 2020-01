Photo : YONHAP News

Le soleil s’impose sur tout le territoire aujourd’hui. Seuls quelques nuages sont présents sur un quart sud-ouest et des pluies sont attendues au-dessus des îlots de Dokdo.L’indice de qualité de l’air (IQA US) n’est cependant pas très bon puisqu’il variera une grande partie de la journée entre 100 et 150, autrement dit un niveau « mauvais pour les personnes sensibles ». Il devrait redescendre en fin d’après-midiSur le thermomètre, les sud-Coréens retrouvent doucement les normales saisonnières avec des températures négatives en matinée et entre 0 et 10°C dans l’après-midi. Les maximales atteindront 3°C à Séoul, 6°C à Daejeon, 7°C à Daegu, 8°C sur l’île de Jeju et 10°C à Busan.