Donald Trump rencontre le conseiller de Moon Jae-in à la sécurité nationale

Photo : KBS News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae a été reçu par le président américain. D’après un communiqué publié par la Maison blanche, Donald Trump s’est entretenu, hier heure locale, avec Chung Eui-yong et son homologue japonais Shigeru Kitamura.Alors que les Etats-Unis doivent trancher entre l’option militaire ou la voie diplomatique concernant leur future relation avec l’Iran, l’attention se porte sur le message que le chef de l’État américain leur a transmis. En effet, Washington a récemment demandé à ses deux alliés de participer à sa flotte d’escorte dans le détroit d’Ormuz. Et si Tokyo a accepté d’envoyer un bâtiment de guerre, Séoul hésite encore.Du côté de la Corée du Nord, aucune provocation n’est pour l’instant à signaler. Cependant, la tension reste toujours palpable suite à sa récente annonce concernant une « nouvelle arme stratégique ».Avant cette audience avec le président Trump, les hauts officiels sud-coréen et japonais ont échangé avec leur homologue américain, Robert O’Brien, sur les dossiers nord-coréen et iranien, dans le cadre d’une réunion trilatérale de sécurité.Par ailleurs, le conseiller du président Moon Jae-in à la sécurité nationale a également eu un tête-à-tête avec le sous-secrétaire d’État américain, Stephen Biegun. Une occasion pour eux de réaffirmer la solidité de l’alliance sud-coréano-américaine et leur coordination étroite sur le dossier nucléaire nord-coréen. La question iranienne aurait aussi été abordée au cours de leur discussion.