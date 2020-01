Le Parlement approuve 198 projets de loi liés à la vie des citoyens en l’absence du PLC

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale, réunie en séance plénière, hier, a adopté 198 projets de lois liés à la vie des citoyens. Le Parti Liberté Corée (PLC) a demandé au Minjoo, le parti au pouvoir, de reporter la séance, protestant contre la nomination de cadres du Parquet. Sans succès. En conséquence, la première force d’opposition a boycotté le vote.Après avoir déposé le projet de révision de la loi sur les poursuites pénales, le Parlement a suspendu la session. Ce texte controversé, qui définit la redistribution des droits d'investigation de la Police et du Parquet, devrait passer au vote lundi prochain.Parmi les textes entérinés, trois portent sur les données et permettent d’utiliser des noms d’emprunt rendant impossible l’identification d’un individu spécifique, à des fins statistiques ou de recherche, sans consentement.Trois autres projets de loi relatifs à la retraite en faveur des seniors à bas revenus, des handicapés, des agriculteurs et des pêcheurs ont également été approuvés. Tout comme la révision de loi sur la prévention des épizooties, destinée à soutenir les fermes récemment frappées par la peste porcine africaine (PPA), et les textes portant sur les petits commerçants et sur les jeunes.Enfin, l’adoption de la « règle sur l’examen des pétitions auprès du Parlement », apportera de nouveaux droits aux individus recevant le soutien de plus de 100 000 personnes sur le site dédié aux « pétitions des citoyens ». En effet, ils pourront désormais déposer des pétitions sur l’élaboration ou l'amendement de la législation et sur la gestion des établissements publics.