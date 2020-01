Météo : nuage le matin, soleil l’après-midi

Photo : YONHAP News

Un peu partout sur le territoire, le soleil est resté couvert une bonne partie de la matinée avant de percer progressivement les nuages et d'apporter quelques éclaircies dans l’après-midi.Un voile de particules fines gâchera cependant ce vendredi puisque l’indice de pollution de l’air (IQA US) a dépassé les 150, autrement dit « mauvais », jusqu’à midi, et ne redescendra sous le seuil des 100 qu’en fin de journée.Du côté du mercure, il se stabilise avec des températures minimales autour de -4°C ce matin dans la capitale. Dans l’après-midi, les maximales atteindront 4°C à Séoul, 7°C à Daejeon, 9°C à Daegu, 10°C sur l’île de Jeju et 11°C à Busan.Les prévisions pour le week-end sont plutôt bonnes. D’après l’Administration météorologique de Corée, le temps sera dégagé demain matin, légèrement couvert dans l’après-midi avant un retour du soleil dimanche matin. Les températures ne devraient pas bouger.Concernant la qualité de l’air des deux prochains jours, les prévisions annoncent pour samedi un taux de particules fines relativement élevé (entre 101 et 150), avec un pic à plus de 150 à 9h, avant un retour à un niveau modéré en soirée qui se maintiendra jusqu’à dimanche soir.