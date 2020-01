Pneumonie d’origine inconnue : la patiente en Corée du Sud se porte mieux

Photo : YONHAP News

L’état de la seule patiente, qui a attrapé une pneumonie d’origine inconnue en Corée du Sud, s’est sensiblement amélioré. Pour rappel, elle s’était rendue le mois dernier à Wuhan, en Chine, où cette nouvelle épidémie est apparue subitement, contaminant environ 80 personnes dans la capitale du Hubei ainsi qu’à Hong Kong.D’après les autorités sanitaires, les 29 personnes, avec qui elle est entrée en contact depuis son retour, ne montrent pas de symptôme particulier.De son côté, Pékin a annoncé qu’il s’agissait d’un nouveau coronavirus. Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a fait plus de 700 morts en 2003, et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), qui a frappé de plein fouet la Corée du Sud en 2015, étaient tous deux de nouveaux coronavirus.Des recherches avaient alors révélé qu’un chat siamois et un chameau avaient transmis, respectivement, le SRAS et le MERS à l’Homme. Mais pour l’instant, aucune piste n’a été identifiée concernant cette nouvelle pneumonie.