Un groupe de hackers nord-coréens aurait volé des crypto-monnaies via Telegram

Photo : YONHAP News

Lazarus, l’un des groupes de pirates les plus représentatifs de Corée du Nord, se serait emparé de monnaies virtuelles via le service gratuit de messagerie instantanée, disponible sur appareil mobile et ordinateur, Telegram. C’est ce qu’a avancé la société multinationale de sécurité des systèmes d’information basée en Russie, Kaspersky.Une information relayée aujourd’hui par Radio Free Asia (RFA), qui se réfère à un rapport dévoilé ce matin. Selon cette source, Lazarus a créé sur Telegram des comptes de fausses plateformes d’échange de crypto-monnaie et, après avoir attiré des clients, a implanté un logiciel malveillant dans leurs appareils afin de détourner leurs monnaies virtuelles. Les victimes se trouvent notamment au Royaume-Uni, en Pologne, en Russie et en Chine. Aucune information n’a été communiquée concernant le montant volé.Lazarus est soupçonné d’être, entre autres, à l’origine des attaques informatiques de 2014 contre Sony Pictures Entertainment et, en 2017, de la propagation du virus WannaCry. Dans ce contexte, le Trésor américain a décidé, en septembre 2019, d'imposer des sanctions contre ce groupe.