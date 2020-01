Kang-Pompeo : entretien prévu mardi prochain à San Francisco

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères et le secrétaire d’État américain s’entretiendront en tête-à-tête mardi matin, heure locale, à San Francisco aux Etats-Unis.Lors de cette rencontre, Kang Kyung-wha et Mike Pompeo vont évaluer la situation actuelle en ce qui concerne la dénucléarisation et l’installation de la paix dans la péninsule coréenne, et échanger sur les mesures à prendre sur ce dossier. Ils se pencherons également sur les questions internationales, dont la crise actuelle au Moyen-Orient. Il s’agit de leur dixième entretien. Le dernier remonte au mois de mars 2019.Les deux chefs de la diplomatie comptent notamment discuter de l’envoi des troupes dans le détroit d’Ormuz, que Washington a demandé à Séoul. L’ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud, Harry Harris, a réitéré, en début de semaine, ce souhait. Mais la ministre Kang a affirmé, hier, que les positions des deux alliées ne pouvaient être forcément identiques. Et d’ajouter que la sécurité des ressortissants et des navires sud-coréens devraient être pris en compte prioritairement.Le partage des frais de défense conjointe, dont les négociations sont toujours en cours, a de grandes chances d’être aussi abordé.Par ailleurs, étant donné que le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, se rendra lui aussi à San Francisco autour de la même date, il est possible que des entretiens, bilatéral sud-coréano-nippon et tripartite avec le secrétaire d’État américain, aient lieu.