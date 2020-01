Crise Washington-Téhéran : nouvelle réunion du Conseil de sécurité nationale

Photo : KBS News

Alors que la tension reste encore palpable entre l’Iran et les Etats-Unis, la Cheongwadae a convoqué de nouveau, hier, le comité permanent du Conseil de sécurité nationale (NSC). Objectif : vérifier le dispositif d’action en urgence visant à protéger les ressortissants, les entreprises et les navires présents au Proche-Orient.Comme le conseiller présidentiel à la sécurité nationale Chung Eui-yong était en visite aux Etats-Unis, c’est le secrétaire général du chef de l’Etat, Noh Young-min, qui a présidé cette réunion. Les membres de ce comité ont analysé les dernières évolutions au Proche-Orient ainsi que la situation politique globale. Ils ont discuté des mesures qui permettront à Séoul de coopérer étroitement avec la communauté internationale afin d’atténuer rapidement les tensions et ramener la stabilité dans cette région.Deux personnalités extérieures au comité étaient également présentes. Il s’agit du premier vice-ministre des Finances, Kim Yong-beom, et du vice-ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, Cheong Seung-il. Ils ont rendu compte des impacts possibles du conflit Téhéran-Washington sur l’économie sud-coréenne, tels que les prix du pétrole et le niveau d’approvisionnement en or noir et en gaz.Les participants sont convenus de scruter de très près l’évolution des marchés concernés, afin de réduire au maximum les retombées négatives sur l’économie nationale.