Championnat U23 de l’AFC : première victoire pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Début de campagne de qualification olympique parfait pour l'équipe de football masculine des moins de 23 ans de Corée du Sud. En effet, pour son premier match de la compétition, elle a vaincu, hier, au stade Tisulanon à Songkhla, en Thaïlande, la Chine sur la plus petite des marges : 1-0. Un match compliqué que les « guerriers de Taegeuk » sont arrivés à remporter en toute fin de partie, avec un but de l’attaquant Lee Dong-jun à la 92e minute.Grâce à cette victoire, les joueurs dirigés par Kim Hak-beom ont trois points et prennent la tête du groupe C du Championnat U23 de la Confédération asiatique de football (AFC). Ils sont suivis par l’Iran et l’Ouzbékistan, ex aequo avec un point, suite à leur match nul 1-1. Les Chinois ferment la marche.Le prochain match des sud-Coréens aura lieu après-demain, toujours dans le même stade, contre l’Iran, l’une des équipes les plus difficiles du Moyen Orient.