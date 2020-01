Moon Jae-in donnera sa conférence de presse du Nouvel An mardi prochain

Photo : YONHAP News

Le président de la République tiendra le 14 janvier prochain sa conférence de presse du Nouvel An, en présence des journalistes accrédités auprès de la Cheongwadae. Tenue au Pavillon des invités d’honneur du palais présidentiel, elle débutera à 10h du matin et durera 90 minutes. Ce sera le troisième exercice du genre pour Moon Jae-in.Comme le chef de l’Etat a déjà présenté, mardi dernier, ses traditionnels vœux du Nouvel An au peuple sud-coréen, il se passera cette fois d’une allocution officielle pour se concentrer directement sur la séance de questions-réponses.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, Ko Min-jung, le locataire de la Maison bleue animera en personne cette conférence, comme ce fut le cas l’année dernière, face à 200 journalistes sud-coréens et étrangers, qui seront conviés à l’interroger sans réserve. Il s’attend par conséquent à des questions de fond sur sa politique et sa gestion des affaires de l’Etat pour 2020, l’économie directement liée à la vie quotidienne de la population, ainsi que les dossiers d’actualité relatifs à la politique générale, à la société, à la diplomatie et à la sécurité nationale.