Corée du Nord : la station de ski du col de Masik ouvre le jour de l’anniversaire de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La station de ski du col de Masik, située sur la côte est de la Corée du Nord, a ouvert ses portes pour lancer la saison d’hiver 2020, mardi dernier, le jour de l'anniversaire du dirigeant Kim Jong-un. La Radio centrale nord-coréenne (KCBS) a rapporté, aujourd’hui, cette nouvelle.En effet, le royaume ermite cherche à développer son industrie du tourisme, qui ne fait pas l’objet de sanctions internationales et est donc l’une des seules sources lui permettant d'engranger des devises étrangères.D’après la KCBS, dans cette station, différents sports d’hiver comme le ski, la luge, ou encore le patinage sur neige et sur glace sont disponibles. Les visiteurs peuvent aussi goûter diverses tisanes à base de fruits et de plantes de la région, ainsi que des plats traditionnels.L'exploitation de ce site a été lancée le 31 décembre en 2013 et des entraînements conjoints entre skieurs des deux Corées s’y sont déroulés, en 2018, juste avant l’inauguration des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang.Par ailleurs, un autre projet phare de Kim III a été lancé aujourd’hui. Il s’agit de l’exploitation de la zone touristique autour de la station thermale du district de Yangdok, dans la province de Pyongan du Sud, située au centre du territoire.