Nouvel an lunaire : Moon Jae-in offrira des cadeaux à 14 000 personnes

Photo : YONHAP News

A 15 jours de Seollal, la fête du Nouvel an lunaire, le bureau présidentiel a annoncé, aujourd’hui, que le président de la République Moon Jae-in offrira des cadeaux à 14 000 citoyens.Parmi eux, des agents publics dévoués aux affaires de l’État, tels que les responsables de la lutte contre la peste porcine africaine (PPA), les familles des pompiers morts au cours d’opération de sauvetage, ou encore les officiels chargés de réagir aux restrictions japonaises sur les exportations vers la Corée du Sud. Sont également concernés les employés travaillant dans les secteurs liés à la protection sociale, ainsi que les personnes âgées de divers milieux ayant œuvré pour le développement de la société et de l’État, les familles des patriotes, etc.Le présent est composé de trois produits locaux, à savoir un alcool traditionnel fabriqué à Jeonju, dans la province de Jeolla du Nord, des gâteaux traditionnels de Yangyang, dans la province de Gangwon, et des pâtes de riz de Kimhae, dans la province de Gyeongsang du Sud.Dans une carte insérée dans le paquet, Moon a adressé ses vœux pour l’année 2020 avec la phrase : « Nous avons tous le droit d’être heureux. Nous marcherons ensemble vers la paix et la prospérité ».