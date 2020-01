Parquet : perquisition à la Cheongwadae, soupçonnée d’être intervenue dans l’élection du maire d’Ulsan

Photo : KBS News

Le Parquet a fait une descente, aujourd’hui, dans le bureau du secrétaire pour le développement des autorités locales au sein de la Cheongwadae. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une investigation en cours portant sur des soupçons d’intervention du bureau présidentiel dans les élections locales d’Ulsan, en juin 2018. C’est la quatrième intervention du genre, depuis l’arrivée au pouvoir du président Moon Jae-in.Le bureau perquisitionné aujourd’hui est le lieu de travail d’un ancien agent administratif, un certain Chang, où une rencontre aurait été organisée en octobre 2017 avec l’actuel maire d’Ulsan, Song Cheol-ho. Les enquêteurs souhaiteraient en effet mettre la main sur des documents liés aux promesses électorales de ce dernier. Chang a, de son côté, déjà été interrogé, le mois dernier, par le Parquet.Le ministère public a également convoqué un responsable du bureau de l’ancienne patronne du Minjoo, le parti au pouvoir, et nouvelle ministre de la Justice, Choo Mi-ae, qui répond au nom de Chung. Celui-ci a arrangé une rencontre entre Song et Chang. Il a cependant expliqué, lors d’un entretien avec la KBS, que cette démarche n’avait rien à voir avec l’actuelle garde des Sceaux, mais qu’il s’agissait de présenter des personnalités de la ville d’Ulsan en mesure d’informer la Cheongwadae des affaires locales.Le Parquet envisage de convoquer le maire d’Ulsan en personne, après avoir analysé les pièces saisies.