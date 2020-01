Séoul et Abou Dhabi discutent des moyens de coopération sur le stockage de pétrole brut

Photo : YONHAP News

Sur fond de montée des tensions entre Washington et Téhéran, le gouvernement sud-coréen prévoit de discuter avec les Emirats arabes unis des moyens de coopération dans le domaine du stockage de pétrole brut.Selon le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, son directeur général chargée des énergies et des ressources, Joo Young-jun, effectuera une visite, de samedi à lundi, à Abou Dhabi. Il participera à l’assemblée générale de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et à la cérémonie d’inauguration de la Semaine de durabilité d’Abou Dhabi (ADSW).Lors de son voyage, le haut officiel sud-coréen envisage de rencontrer plusieurs responsables du gouvernement et de l’industrie émiratis pour évaluer la situation au Moyen-Orient et échanger sur les moyens de coopération, notamment dans le domaine du stockage de pétrole brut. Il s’entretiendra également avec des entrepreneurs sud-coréens implantés là-bas, afin de faire le point sur les mesures d’urgence à prendre en cas de dégradation soudaine de la crise iranienne.