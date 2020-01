Selon Moon Chung-in, Donald Trump est le meilleur espoir pour Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le conseiller spécial du président sud-coréen pour la réunification, la diplomatie et la sécurité nationale s’est exprimé sur le piétinement du dialogue entre Pyongyang et Washington, dans une tribune publiée aujourd’hui dans le journal en anglais The Korea Times.Dans son texte, Moon Chung-in appelle les principaux intéressés à prendre une position plus prudente et réaliste. Il prédit que, si la Corée du Nord et les Etats-Unis ne sortent pas de cette impasse, cela provoquera une plus grande crise. Il met en garde le dirigeant nord-coréen contre une traversée plus périlleuse que la « marche de la souffrance » que le royaume ermite a dû imposer à sa population dans les années 1990. En ce qui concerne la « nouvelle voie » récemment prônée par Kim Jong-un, il fait remarquer que « s’en sortir par ses propres moyens » est bien plus facile à dire qu’à mettre en pratique.A en croire le conseiller spécial, le régime communiste a tout intérêt à assouplir sa position actuelle, selon laquelle il ne reprendra le dialogue avec les Etats-Unis que si ces derniers retirent totalement leurs politiques hostiles. Avant d’avancer que le président américain Donald Trump et son sous-secrétaire d’État Stephen Biegun représentent le meilleur espoir sur lequel la Corée du Nord puisse compter. Moon exhorte ainsi Pyongyang à ne pas rater cette belle opportunité de dialogue et à revenir à la table des négociations. Il appelle également les USA à faire preuve d’une plus grande souplesse en soulignant que leur stratégie « d’abord la dénucléarisation et ensuite les récompenses » ne pourra plus passer.Enfin, son éditorial préconise de suivre le plan proposé par Van Jackson, l’ancien conseiller du secrétaire américain à la Défense, qui travaille actuellement en tant que chercheur au Centre pour une nouvelle sécurité américaine (CNAS). Celui-ci propose les étapes suivantes : conclure un traité de la paix, réduire la taille des forces armées stationnées en Corée du Sud, créer un Fonds pour le Programme de coopération à la réduction des menaces (CTR), créer un dispositif d’assouplissement des sanctions sous condition, dit « snapback », qui prévoit un rétablissement immédiat des sanctions en cas de violation de l’accord, et enfin mettre en place un groupe de travail à cet effet.