Crise Washington-Téhéran : des associations civiques s’opposent à l’envoi de troupes sud-coréennes dans le détroit d’Ormuz

Photo : YONHAP News

Une centaine d’associations civiques sud-coréennes ont organisé ce matin une conférence de presse conjointe sur la place de Gwanghwamun, au cœur de Séoul, dans le but de dénoncer l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani perpétré par les Etats-Unis. Elles appellent également le gouvernement de leur pays à ne pas envoyer de troupes dans le détroit d’Ormuz, comme demandé par Washington. A la tête de cette initiative se trouvent notamment la Solidarité de la population pour la démocratie participative (PSPD) et le Rassemblement des avocats pour une société démocratique (Minbyun).Les ONG présentes ont fait savoir que la Maison blanche avait violé la loi internationale en tuant le puissant général iranien en Irak, et avait commis un acte de guerre portant atteinte à la souveraineté irakienne. Selon elles, toute la responsabilité de cette crise revient aux USA, et la Corée du Sud n’a aucune raison légitime de s’engager militairement aux côtés des forces armées américaines.L’ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud, Harry Harris, qui a cette semaine demandé à Séoul d’envoyer des troupes dans le détroit d’Ormuz, a vivement été critiqué. Des pressions ouvertes sur le gouvernement sud-coréen qui sont déplacées, d’après ces organisations.Par ailleurs, les groupes civiques ont souligné que l’administration Moon avait beau mettre en avant la protection de ses ressortissants au Moyen-Orient, l’Iran ne l’entendrait pas de cette oreille. En effet, d’après eux, tant que Séoul continue de demander à la communauté internationale de jouer un rôle constructif pour instaurer la paix dans la péninsule coréenne, il ne doit pas intervenir militairement dans d’autres régions du monde.Les ONG concluent ainsi que, avant de parler d’intérêt national, un sujet abstrait à leurs yeux, il faut avant tout évaluer l’histoire de l’envoi des troupes en Irak, la légalité d’un envoi de forces armées dans le détroit d’Ormuz et les impacts à long terme d’une telle initiative.