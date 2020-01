Photo : YONHAP News

Alors que les experts s’attendaient à un impact négatif des tensions Washington-Téhéran sur les marchés financiers, il n’en est rien. Après une chute conséquente mercredi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul a rebondi hier et aujourd’hui. En clôture de séance, le Kospi gagne 0,91 %, soit 19,94 points, et repasse au-dessus du seuil des 2 200 points avec 2 206,39 points.Sur le marché des changes, la monnaie sud-coréenne recule de 2,20 wons face au dollar, après un gain important de 11,70 wons hier. Un dollar s’échange contre 1 161,30 wons.