La Corée du Nord ne troquera pas ses installations nucléaires contre les sanctions

Photo : KBS News

Le lendemain du message adressé par le président américain au leader nord-coréen, pour lui souhaiter son anniversaire, le 8 janvier, Pyongyang a publié un communiqué.En effet, c’est le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Chung Eui-yong, qui, à son retour de Washington, a déclaré vendredi dernier, aux journalistes réunis à l'aéroport international d'Incheon, que ce message avait été remis à Kim Jong-un suite à la demande de Donald Trump.D’après le régime communiste, la relation entre Trump et Kim n’est pas mauvaise. Mais, pour un conseiller nord-coréen du ministère des Affaires étrangères, « il serait idiot de croire que la Corée du Nord puisse revenir à la table des négociations en raison de cette amitié, qui ne relève que d’un sentiment personnel ».Cela laisse entendre que le Nord ne devrait pas changer de cap ni accepter l’ensemble des exigences américaines. Le royaume ermite s’est montré tout aussi froid vis-à-vis de la Corée du Sud. Il a appelé Séoul, attaché à son rôle d’intermédiaire entre Washington et Pyongyang, à rester sur sa réserve au lieu de tenter de se mêler des affaires nord-coréano-américaine.Face à ce reproche, le gouvernement sud-coréen a appelé son voisin à faire preuve de respect mutuel, afin de développer les relations intercoréennes et d’installer la paix dans la péninsule. Il a ainsi exprimé ses regrets de manière allusive.