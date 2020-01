OCDE : le chômage des jeunes sud-coréens reste le plus élevé pour la 7e année d'affilée

Photo : YONHAP News

Depuis sept ans, ce sont les jeunes sud-Coréens qui ont le plus du mal à trouver dujavascript:; travail, parmi les 36 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Selon des statistiques rendues publiques aujourd'hui par l'institution internationale, la population âgée de 25 à 29 ans représente 21,6 % du total des chômeurs en Corée du Sud, le niveau le plus élevé au sein de cette organisation. Le Danemark et le Mexique occupent respectivement les 2e et 3e places, avec 19,4 % et 18,2 %.Si cette tranche d'âge ne représente au pays du Matin clair que 7,8 % de la population âgée de plus de 15 ans, elle représente un cinquième du taux de chômage.De l'avis des experts, le phénomène peut d'abord s'expliquer par le grand écart qui existe entre les grandes entreprises et les PME-PMI. En effet, les jeunes diplômés préfèrent souvent mettre davantage de temps pour être embauché dans une grande entreprise. Ensuite, concernant les employeurs, ils demeurent réticents à embaucher des jeunes qui n'offrent pas une grande flexibilité de travail par rapport au salaire.