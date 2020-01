De nouveaux manuels d’histoire pour les élèves sud-coréens à partir de la rentrée

Photo : YONHAP News

Dès la prochaine rentrée scolaire, qui commence au mois de mars en Corée du Sud, les élèves du secondaire vont étudier l’histoire avec un nouveau manuel scolaire, qui remplace le manuel d'histoire d'Etat supprimé il y a trois ans, lors de l’arrivée du président Moon Jae-in au pouvoir.Dans leur nouvelle version, les manuels d’histoire destinés aux collégiens se focalisent sur les périodes allant de la préhistoire jusqu’à l’époque pré-moderne, alors que ceux des lycéens se concentreront sur les périodes allant de l’époque d’ouverture au commerce extérieur à l’époque moderne.A titre de comparaison, les époques pré-moderne et moderne occupaient une part égale dans les livres, que ce soit au collège ou au lycée. De ce fait, les élèves apprenaient les mêmes informations, malgré le passage du collège au lycée.D’autres changements majeurs consistent à utiliser des expressions claires concernant l’identité nationale. Par exemple, les éditeurs précisent de manière explicite que la guerre de Corée a été déclenchée par une attaque nord-coréenne.Enfin, plus de pages sont consacrées aux crimes de guerre commis par l'armée impériale japonaise, comme le travail forcé et l’esclavage sexuel, afin de lutter contre le révisionnisme du Japon qui n’hésite pas à déformer l’histoire.