Le vieillissement démographique s'accélère en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Fin 2019, la population de la Corée du Sud était de 51 849 861 personnes, soit 0,05 % de plus que l'année précédente. Depuis qu’elle a franchi la barre des 50 millions en 2010, elle ne cesse d'augmenter, mais à un rythme de plus en plus ralenti.L'âge moyen de la population a enregistré un niveau record de 42,6 ans, contre 42,1 ans en 2018. Il était de 37 ans en 2008, l'année où ces statistiques ont été compilées pour la première fois.La population en âge de travailler, autrement dit les 15-64 ans, a reculé de quelque 190 000 individus comparée à l’année dernière, tandis que les jeunes de 0 à 14 ans ont diminué d'environ 160 000 personnes. En revanche, le pays du Matin clair a recensé 376 000 d'habitants de plus chez ceux âgés de plus de 65 ans. C'est la première fois que ce groupe démographique a dépassé le seuil des 8 millions. Conséquence du vieillissement accéléré de la société.Le sexe féminin représente 50,1 % de la population totale. Parmi les habitants âgés de moins de 50 ans, le sexe masculin est légèrement majoritaire, alors qu'il y a davantage de femmes dans la population âgée de plus de 60 ans.