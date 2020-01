Les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver 2024 auront lieu à Pyeongchang

Photo : YONHAP News

La 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) d'hiver se tiendra en 2024 à Pyongchang, dans la province de Gangwon. C’est ce qui a été décidé au cours de la 135e assemblée générale du Comité international olympique (CIO) qui s’est tenue vendredi dernier, à Lausanne en Suisse.Avec 79 voix pour et 2 contre, la Corée du Sud est ainsi devenue le premier pays d’Asie à se voir attribuer cette compétition hivernale destinée aux jeunes âgés de 14 à 18 ans. Sa première édition s’est tenue en 2012, à Innsbruck en Autriche.Les JOJ d’hiver 2024 se dérouleront durant deux semaines à partir du 19 janvier, principalement à Pyeongchang et à Gangneung. Environ 2 600 participants venant de 70 pays y prendront part.Selon le président du CIO, Thomas Bach, le projet proposé par Gangwon 2024, qui s'est engagé à faire de ces Jeux un événement durable et abordable, pourra renforcer l’héritage laissé par les Jeux de PyeongChang 2018.Rappelons que le gouvernement sud-coréen a affiché sa volonté d’organiser, conjointement avec la Corée du Nord, ces 4e JOJ d’hiver, si les circonstances le permettent.