La golfeuse sud-coréenne Park In-bee a été titrée, samedi dernier, « golfeuse par excellence de la décennie » en LPGA. Elle a obtenu 53 % des votes, devançant sa concurrente canadienne Brooke Henderson.Médaillée d'or aux Jeux olympiques de Rio 2016, l’athlète a raflé de 2010 à 2018 dix-huit victoires sur le circuit LPGA, dont six tournois majeurs.Parmi les seize joueuses retenues, Park In-bee a défait Michelle Wie, Park Sung-hyun et Lydia Ko, avant de rencontrer en finale Henderson, qui a de son côté battu Stacy Lewis, Lexi Thompson et Yani Tseng.