BOK : le vieillissement de la population affecte le taux d'intérêt réel

Photo : YONHAP News

Le vieillissement démographique a fait reculer le taux d'intérêt réel de 3 points de pourcentage en 23 ans en Corée du Sud. Pour rappel, le taux d’intérêt réel est le taux nominal corrigé du taux d’inflation.A en croire un rapport, publié aujourd'hui par l'Institut de recherches économiques affiliée à la Banque de Corée (BOK), le ratio de la population âgée de plus de 65 ans comparé à celui des 20-64 ans est passé de 9,6 % en 1995 à 19,4 % en 2015, alors que le taux d'intérêt réel a perdu 3 points de pourcentage entre 1995 et 2018.Selon l'institut, le vieillissement de la population a prolongé la durée de vie après la retraite, entraînant ainsi une augmentation de l'épargne et une diminution de la consommation. Deux facteurs favorables au recul du taux d'intérêt. Une baisse qui peut également se déclencher par la chute de la natalité, autrement dit le déclin de la population jeune.Le document détaille que l'espérance de vie prolongée a fait régresser le taux d'intérêt réel de 2 points de pourcentage, et que la croissance démographique ralentie a engendré une contraction de 1 point.