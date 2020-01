Financement des GI’s : les négociations débutent demain aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Une délégation sud-coréenne s’est envolée ce matin pour Washington afin de participer à la première discussion de 2020 sur le partage des frais de défense conjointe entre les Etats-Unis et la Corée du Sud.Les négociations bilatérales se dérouleront les 14 et 15 janvier, heure locale, dans la capitale américaine, dans un contexte où le président Donald Trump continue de faire pression sur Séoul pour qu'il paye beaucoup plus.Avant de monter dans l’avion, Jeong Eun-bo, négociateur sud-coréen en chef, a expliqué aux journalistes qu’il y avait certains progrès quant au financement des GI’s présents dans la péninsule coréenne. Reconnaissant un écart de position entre les deux alliés, il s’est engagé à déployer tous ses efforts afin de trouver rapidement un accord.L’administration Trump continue de demander toujours plus à Séoul, comme la prise en charge d’une partie des frais d’entraînement des soldats américains, qui se déroule pourtant en dehors du territoire sud-coréen.De son côté, le gouvernement de Moon Jae-in refuse toujours de prendre en charge tout coût non-défini dans l’accord existant. Jeong a d'ailleurs mis en avant la nécessité de tenir compte de l’achat d’armes américaines par Séoul. Bien que ce sujet ne soit pas inscrit à l’ordre du jour.