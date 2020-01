Davos 2020 : Park Young-sun échangera sur la fabrication innovante basée sur les données

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des PME et des Start-up participera au Forum économique mondial (FEM) 2020 du 21 au 23 janvier, à titre de membre du Conseil pour la fabrication et la production avancées (AMP). Celui-ci se compose d'une vingtaine de leaders politiques et économiques en la matière, venus du monde entier.Durant la conférence sur « l'innovation dans la fabrication à travers le partage de données » prévue le 21 janvier, Park Young-sun se prononcera sur l'usage des données et les centres de données liés à la fabrication et dédié aux PME-PMI sous l'égide de son ministère. Le lendemain, la ministre participera à la réunion du conseil AMP afin d'échanger sur les projets d'usines intelligentes.Park s'entretiendra également avec de nombreuses personnalités dont Börge Brende, président du Forum de Davos, Peter Altmaier, ministre fédéral de l'Economie en Allemagne, et Michael Punke, vice-président d’Amazon Web Services.A l'occasion de son 50e anniversaire, le FEM 2020 rassemblera, sous le thème « Parties prenantes pour un monde cohérent et durable », 70 chefs d'Etat et de gouvernement, environ 300 ministres et quelque 1 500 entrepreneurs.