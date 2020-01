Les visites groupées de touristes chinois en Corée du Sud laissent présager une levée des mesures de rétorsion de Pékin

Photo : YONHAP News

3 500 élèves et collégiens chinois se rendront en Corée du Sud d'ici la fin du mois prochain. Répartis en sept groupes, ils profiteront de ce voyage scolaire de cinq jours pour visiter Séoul et d'autres agglomérations sud-coréennes. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui l’Organisation du tourisme sud-coréen (KTO).Les programmes pour ces jeunes touristes de l’empire du Milieu comportent notamment une rencontre avec leurs camarades du pays du Matin clair, une expérience culinaire, une visite du musée national de Corée et des cours de ski.Déjà, au début du mois, quelque 5 000 employés de Yi Yong Tang, une entreprise chinoise spécialisée en l’alimentation diététique, sont venus à Incheon pour assister à une convention de leur société et faire du tourisme dans et autour de la capitale. Il s'agit du plus grand groupe de touristes venus d'une seule entreprise chinoise, depuis l'interdiction des voyages en groupe d'envergure au pays du Matin clair imposée par Pékin, en réponse à l'installation du système américain de défense antimissile à haute altitude (THAAD) dans la péninsule coréenne.En effet, le nombre de touristes chinois dans le pays a rebondi l'an dernier, atteignant 6 millions, après être descendu jusqu'à 4 160 000. Avant les mesures de rétorsion, ce chiffre était monté jusqu’à 8,06 millions en 2016.