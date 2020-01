La Corée du Sud déploie des mesures préventives contre la fièvre aphteuse

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est engagée à prendre des mesures d'urgence suite à la découverte en série de protéines non structurelles (NSP) du virus de la fièvre aphteuse, autrement dit des anticorps contaminés de ce virus apparu dans la province de Gyeonggi et dans la ville d'Incheon.Pour contenir une éventuelle propagation de l'épidémie, les autorités sanitaires ont mis en place des mesures préventives : 39 000 bœufs et chèvres élevés près des sites où ont été découverts des anticorps contaminés seront vaccinés d’ici le 23 janvier.Des véhicules spéciaux seront mis à disposition pour transporter les animaux ou leurs aliments, et des postes de contrôle seront dressés sur les principaux carrefours des régions concernées. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a d'ailleurs demandé aux fermes de suspendre toute réunion agricole.