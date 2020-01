Météo : le froid s’installe dans la durée

Alors que certains arbres se sont mis à bourgeonner en plein cœur de l’hiver, suite à des températures anormalement élevées, la fraîcheur a fait son retour ce week-end et s’impose progressivement dans tout le territoire en ce début de semaine.Au niveau du ciel, le soleil est présent tout au long de la journée sur une petite moitié nord, alors que sur le reste de la Corée du Sud, les nuages sont très présents, ne laissant place qu’à quelques éclaircies dans le centre du pays.Concernant les températures, elles sont descendues en matinée entre -5°C et -10°C dans le nord et autour de zéro degré dans le sud. Dans l’après-midi, le mercure atteindra seulement 1°C à Séoul, 4°C à Daejeon et Daegu, 7°C à Busan et 8°C sur l’île de Jeju.