Le Parlement valide la nomination du nouveau Premier ministre Chung Sye-kyun

Photo : YONHAP News

Après quelques jours de remue-ménage, l’Assemblée nationale a finalement confirmé, hier soir, Chung Sye-kyun au poste de Premier ministre. Il succède à Lee Nak-yon.Sa nomination a été approuvée par 164 voix contre 109, avec une abstention et quatre votes nuls. Un total de 278 députés ont voté en séance plénière. Le Parti Liberté Corée (PLC) a lui aussi participé à ce scrutin à bulletins secrets. Ses députés réunis en assemblée générale avant le vote, avaient pourtant décidé de voter contre. La première force de l’opposition ne voulait pas le voir diriger le gouvernement depuis que le président de la République l’a choisi le 17 décembre. Elle a avancé comme argument le fait qu’un ex-président du Parlement au poste de Premier ministre enfreignait le principe de séparation des pouvoirs.En effet, Chung, qui en est actuellement à son sixième mandat de député, a occupé le perchoir de juin 2016 à mai 2018.La Maison bleue a aussitôt salué la confirmation parlementaire et a annoncé s’attendre à ce que cet ancien entrepreneur et ministre de l’Industrie fasse preuve de ses compétences, en particulier pour l’économie et pour la communication avec l’opposition et avec le peuple. Le président de la République Moon Jae-in l'a officiellement nommé aujourd’hui.