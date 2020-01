Parlement : adoption des propositions de loi sur la redéfinition des pouvoirs d’enquête du Parquet et de la Police

Photo : YONHAP News

Lors de la séance plénière qui se tenait hier soir, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de propositions de loi polémiques, en l’absence des élus du Parti Liberté Corée (PLC), la première force d'opposition. Ils visent notamment à encadrer les nouveaux pouvoirs d’enquête du Parquet et de la Police, et à renforcer la transparence sur la comptabilité des écoles maternelles privées.Concernant la Police, les textes révisés lui donnent plus de pouvoir. Celle-ci pourra dorénavant diriger et mener à leur terme des enquêtes dans certaines catégories de crime. Actuellement, toutes les investigations sont contrôlées par le Parquet, et seul celui-ci peut les conclure. Leurs relations jusqu'à présent verticales deviendront davantage une coopération mutuelle.Pour ce qui est des législations sur les écoles maternelles, elles obligent notamment les établissements privés à utiliser la comptabilité générale de l’Etat, afin de les empêcher de détourner les frais de scolarité à des fins personnelles. Toute infraction sera passible d’une peine maximale de deux ans d'emprisonnement.C'est donc la fin du long et intense bras de fer autour des réformes judiciaires et électorales entre le camp progressiste et l’opposition conservatrice.