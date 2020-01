Première médaille d'or pour la Corée du Sud aux Jeux olympiques de la jeunesse

Photo : YONHAP News

La patineuse sud-coréenne You Young a remporté la médaille d’or lors des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) d’hiver de Lausanne 2020, qui se déroulent actuellement en Suisse.Obtenant 140,49 points dans le programme libre individuel de patinage artistique féminin, elle a su conserver sa première place remportée lors du programme court samedi avec 73,51 points.Affichant une note combinée de 214 points, You a battu ses concurrentes russes Kseniia Sinitsyna avec 200,03 points et Anna Frolova avec 187,72 points. Elle devient ainsi la première athlète sud-coréenne à monter sur la première marche du podium lors des JOJ d’hiver, dont la première édition a eu lieu en 2012.Réussissant la très technique figure du triple axel, la patineuse âgée de 15 ans s’impose comme la numéro un en Corée du Sud. Elle participera le mois prochain aux championnats de patinage artistique des quatre continents qui seront organisés à Séoul, puis aux Championnats du Monde ISU de patinage artistique 2020 qui débuteront le 16 mars à Montréal au Canada.