Washington raye la Chine de sa liste des Etats manipulateurs de divises

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont retiré la Chine de leur liste noire des pays qu'ils considèrent comme manipulant leur devise. Elle est désormais sous surveillance avec huit autres pays, dont la Corée du Sud et l’Allemagne. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le Trésor américain dans un rapport sur ce sujet, qu’il publie deux fois par an.Les nations désignées comme « sous surveillance » remplissent deux des trois critères établis par le ministère américain. Il s’agit notamment du fait d'avoir un excédent commercial avec les USA d'au moins 20 milliards de dollars par an.Cette annonce est intervenue deux jours avant la signature de la première phase de l'accord entre Washington et Pékin, qui doit mettre fin à leur guerre commerciale qui se poursuit depuis près de deux ans.Dans son nouveau rapport, le ministère américain a par ailleurs évoqué la nécessité, pour le pays du Matin clair, de mener une politique budgétaire plus active, les perspectives de son économie se dégradant.