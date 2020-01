Kang Kyung-wha à San Francisco pour s’entretenir avec Mike Pompeo

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, est arrivée à San Francisco, lundi, heure locale, pour y rencontrer son homologue américain, Mike Pompeo, aujourd’hui. Il s’agit de leur premier entretien en neuf mois.La participation ou non de la Corée du Sud à la coalition internationale que Washington souhaite mettre en place pour escorter les navires de commerce dans le détroit d’Ormuz dominera leur conversation.Pressée par Washington de la rejoindre, mais soucieuse de sa relation avec Téhéran, Séoul examine pour le moment plusieurs options. Avant de prendre sa décision, la cheffe de la diplomatie préfère écouter en personne l’idée de l’administration Trump.Kang et Pompeo échangeront également sur les moyens de redémarrer les négociations nucléaires entre les USA et la Corée du Nord. Sans oublier les pourparlers sur les frais à partager pour financer le stationnement des GI's dans le sud de la péninsule.Lors de son passage aux Etats-Unis, Kang a prévu deux autres entretiens : l’un à trois avec Pompeo et son homologue japonais Toshimitsu Motegi, et l’autre avec seulement ce dernier.