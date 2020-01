Photo : YONHAP News

Séoul a débloqué 5 726 914 dollars pour venir en aide, dans le courant de cette année, à la Corée du Nord.Selon les données publiées aujourd’hui sur le site officiel du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), une enveloppe totale de 7 750 821 dollars sera fournie au pays communiste.C’est la Corée du Sud qui est la plus grande donatrice, devant la Suisse avec 1 352 166 dollars et l’Allemagne avec 671 741 dollars. 59 % de ces aides financières seront utilisées pour améliorer la santé du peuple nord-coréen et 15,1 % pour l’approvisionnement en eau potable.Le gouvernement sud-coréen a apporté son aide financière à son voisin du Nord via l’OMS et la Croix-Rouge nord-coréenne.