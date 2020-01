Moon Jae-in présente ses voeux à la presse

Photo : YONHAP News

Devant près de 200 journalistes sud-coréens et étrangers, le président de la République Moon Jae-in a donné ce matin sa conférence de presse du Nouvel an à la Cheongwadae.La première question a été de savoir s’il faisait encore confiance au procureur général Yoon Seok-youl, qui semble résister à la réforme du Parquet initiée par celui qui l'avait nommé.Le chef de l'État a éludé la question, rappelant simplement que le patron du ministère public devait être en première ligne de cette réforme pour rompre avec les mauvaises pratiques dans les enquêtes, voire pour créer une nouvelle culture organisationnelle. Il a ensuite ajouté croire que Yoon avait gagné la confiance des sud-Coréens, puisqu’il ordonnait des investigations sur diverses affaires impliquant même des proches du pouvoir.En matière de politique intérieure, le locataire de la Maison bleue a souligné l’importance de la coopération, plus particulièrement entre l’exécutif et le Parlement.En ce qui concerne le dossier nord-coréen, Moon a affirmé que si, à ce stade, on ne pouvait être optimiste quant aux perspectives de dialogue Séoul-Pyongyang comme Washington-Pyongyang, il n'y a pas non plus lieu d'être pessimiste.Le dirigeant sud-coréen en a profité pour saluer le fait que, par son intermédiaire, le président américain Donald Trump avait récemment adressé un message de félicitations pour l’anniversaire de Kim Jong-un, et qu'il lui avait aussi envoyé une lettre personnelle. Selon lui, le pays communiste a clairement annoncé, en réponse, qu’il n’avait pas fermé la porte au dialogue et, par conséquent, Séoul poursuit toujours ses efforts pour relancer sa relation avec son voisin, par le dialogue.