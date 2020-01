Législatives 2020 : les sud-Coréens de l’étranger doivent s’inscrire d’ici le 15 février

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens installés à l’étranger peuvent participer aux prochains scrutins de leur pays natal. Il s’agit notamment de la présidentielle en 2022 et des législatives cette année. Ils ont jusqu’au 15 février pour s’inscrire, s’ils souhaitent remplir leur devoir civique lors des prochaines élections, qui seront organisées le 15 avril.Les ressortissants concernés sont les électeurs âgés de 18 ans et plus ayant un droit de résidence permanente dans leur pays d’accueil, les étudiants, les employés de succursales des entreprises sud-coréennes, ou encore les diplomates.L’inscription est possible par courrier, par e-mail ou encore en se rendant au consulat ou à l’ambassade de Corée du Sud du pays où ils résident.Ceux qui se sont déjà inscrits et ont voté lors des législatives de 2016 et de la présidentielle de l’année suivante n’ont pas besoin de s'inscrire à nouveau. Le vote pour les législatives à l'étranger sera organisé du 1er au 6 avril.