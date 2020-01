Donald Trump adresse ses félicitations pour la journée des Coréens-Américains

Photo : YONHAP News

Le président américain a adressé, hier, un message de félicitations pour la journée des Coréens expatriés aux Etats-Unis. C’est ce que nous a appris le consulat général sud-coréen à Los Angeles.Dans ce message, Donald Trump exprime d’abord ses meilleurs voeux à ceux qui se sont rassemblés dans l'immeuble de bureaux de Rayburn, bâtiment du Congrès pour la Chambre des représentants, à Washington, avant de rendre hommage à leur contribution pour l'enrichissement des Etats-Unis. Et d’ajouter que ces Coréens-Américains représentaient une partie indispendable de l’histoire de son pays et ont relancé l’économie, contribué à la puissante défense nationale et au service public.Le locataire de la Maison blanche a en même temps qualifié l’événement d’une opportunité pour solidifier l’amitié entre les deux alliés et pour approfondir leur compréhension et leur respect mutuels.Cette journée est célébrée depuis que le Congrès a adopté, en 2005, une proposition de loi en ce sens. Le choix de la date n’est pas anodine, puisqu’elle fait référence à l’arrivée à Hawaï des premiers émigrés coréens. C’était le 13 janvier 1903.