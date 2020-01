Le gouvernement s’engage contre les abandons d'animaux de compagnie

Photo : YONHAP News

En dépit des campagnes de sensibilisation, pas moins de 400 000 animaux de compagnie ont été abandonnés ces six dernières années.Le gouvernement monte au créneau pour lutter contre ce fléau. De fait, il a dévoilé une série de mesures en ce sens. À partir de l'année prochaine, il sera obligatoire d'enregistrer tous les chiens en vente, et non pas uniquement ceux de compagnie. Et dès qu'un animal sera acheté, le nouveau maître devra recevoir une formation à compter de 2022.Les sanctions en cas de maltraitance seront elles aussi alourdies : être responsable de la mort de son animal sera passible, à partir de 2021, d’une peine de prison maximale de trois ans ou d’une amende allant jusqu’à 30 millions de wons, soit un peu plus de 23 000 euros, contre deux ans et 20 millions de wons, 15 500 euros, actuellement.De même, une assurance responsabilité pour les propriétaires de chiens féroces sera aussi obligatoire à compter de l’an prochain.