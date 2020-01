Photo : YONHAP News

Le ciel bleu domine la Corée du Sud. Tout au long de la journée, des nuages éparses seront présents. Ils se maintiendront dans le sud du pays mais disparaîteront petit à petit dans le nord. L'île de Jeju et les îlots de Dokdo connaîtront pour leur part un mardi entre pluie et neige.Le mercure se stabilise avec des températures négatives en matinée un peu partout. L'après-midi, les maximales atteindront 2°C à Séoul, 4°C à Daejeon, et 6°C à Daegu, Busan et sur l’île de Jeju.