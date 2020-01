Kang Kyung-wha fait allusion à la possibilité de relancer les projets intercoréens

Photo : YONHAP News

A l’issue de ses entretiens avec ses homologues américain et japonais à San Francisco, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a rencontré la presse. Interrogée sur les projets de coopération intercoréenne, que son président Moon Jae-in souhaite relancer cette année, Kang Kyung-wha a répondu qu’à un moment donné, il n’était pas impossible que les deux Corées prennent le dessus sur la relation Pyongyang-Washington.A propos de la coalition menée par les Etats-Unis dans le détroit d’Ormuz, la cheffe de la diplomatie a affirmé que Séoul prendrait sa décision de la rejoindre ou non, en considérant, entre autres, la sécurité de ses ressortissants dans la région et sa relation avec Téhéran.Le département d’Etat américain a quant à lui publié un communiqué de presse. Sa porte-parole Morgan Ortegus y écrit que les deux ministres se sont réjouis de la continuité de l’alliance entre leurs pays. Ils promettent ainsi de travailler de manière coordonnée sur le dossier nord-coréen et de coopérer sur leur projet de stratégie Indo-Pacifique pour Washington et de nouvelle politique du Sud pour Séoul.La porte-parole a également publié un communiqué sur les résultats de la rencontre à trois, avec leur homologue japonais. Selon ses termes, les ministres ont souligné l’importance de l’alliance qu’ont les Etats-Unis avec la Corée du Sud et le Japon pour la prospérité et la sécurité dans la zone Indo-Pacifique comme dans le monde.